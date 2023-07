Fluminense 2 x 0 Internacional: assista aos gols e aos melhores momentos da partida do Brasileirão

Além do duelo entre Fluminense e Internacional, havia expectativa de como a torcida carioca iria reagir com a ida de Fernando Diniz para ser técnico interino da seleção brasileira até a chegada do italiano Carlo Ancelotti, em 2024. Mesmo com algumas vaias na chegada ao campo, o time da casa fez um jogo seguro e superou o pouco inspirado rival gaúcho por 2 a 0 na tarde deste domingo, no Maracanã, pela 14ª rodada do Brasileirão. De quebra, o time carioca entrou no G-4 da competição.