Fluminense 2 x 1 Palmeiras: assista aos gols e aos melhores momentos da partida do Brasileirão

O Palmeiras pagou por sua escolha no Maracanã. Visando o jogo de volta pelas oitavas de final da Libertadores, contra o Atlético-MG, Abel Ferreira colocou em campo um time misto, com o ataque todo reserva, e sofreu com os erros no setor ofensivo. Desta forma, o Fluminense foi mais letal, aproveitou as chances claras que teve, marcou com Arias e John Kennedy, e nem mesmo o gol de Gustavo Gómez, no lance final do jogo, evitou a derrota paulista por 2 a 1.