Fluminense 2 x 2 Internacional: assista aos gols e melhores momentos da semifinal da Libertadores

Em um dos melhores jogos do ano, Fluminense e Internacional empataram, por 2 a 2, nesta quarta-feira, no Maracanã, no duelo de ida da semifinal da Copa Libertadores. O time carioca jogou o segundo tempo inteiro com dez jogadores por causa da expulsão de Samuel Xavier e contou com dois gols de Cano, um deles já na reta final da partida, para empatar em casa. Hugo Mallo e Alan Patrick marcaram pelos gaúchos.