Fluminense 2 x 1 RB Bragantino: assista aos melhores momentos do jogo pelo Brasileirão

Após cinco jogos sem ganhar, o Fluminense voltou a comemorar uma vitória no Brasileirão. Os comandados de Fernando Diniz contaram com gols de Paulo Henrique Ganso e Felipe Melo, ambos ainda no primeiro tempo, para conter a forte intensidade do Red Bull Bragantino. O time paulista conseguiu apenas descontar com Thiago Borbas na segunda etapa. Veja os melhores momentos da partida.