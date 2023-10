Fluminense 5 x 3 Goiás: assista aos gols e melhores momentos do jogo pelo Brasileirão

O Fluminense quebrou uma série negativa de quatro tropeços consecutivos no Brasileirão, ao derrotar o Goiás por 5 a 3, nesta quarta-feira, no Maracanã, no Rio de Janeiro, pela 29ª rodada. Apesar do placar numeroso, o artilheiro Cano teve um gol anulado e passou em branco na partida.