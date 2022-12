Fluminense acerta renovação de contrato com o volante André até o final de 2026

A diretoria do Fluminense inicia a semana com uma boa notícia para o seu torcedor. O clube acertou a renovação de contrato com o volante André. Revelado em Xerém, o jogador permanece nas Laranjeiras até o final de 2026.

Destaque do time na temporada, o atleta de 21 anos já vinha negociando com os dirigentes uma ampliação do vínculo. Peça importante para o esquema do técnico Fernando Diniz, André chegou a ser convocado para a pré-lista de 55 nomes do técnico Tite para a Copa do Mundo do Catar.

Promovido ao elenco principal em 2021, ele logo se encaixou na equipe titular. Com a camisa do Fluminense, ele tem 109 partidas. Neste ano, ajudou o time carioca a terminar o Brasileiro na terceira colocação e, assim, garantir vaga direta na fase de grupos da Libertadores do ano que vem. André também foi Campeão Carioca em 2022.

Divulgação Fluminense

Com a permanência de Fernando Diniz à frente do comando técnico, a tendência é que o jogador ganhe ainda mais espaço. Neste ano, ele disputou 61 jogos, marcou dois gols e deu ainda duas assistências.

Um dos atletas mais valorizados do elenco, André já recebeu sondagens do exterior. Considerado nome certo para o próximo ciclo da seleção brasileira, o clube carioca planeja manter o atleta por mais tempo no Rio a fim de buscar uma maior valorização.