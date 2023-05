Fluminense x Cuiabá: onde assistir, horário e escalação das equipes

O Fluminense encara o Cuiabá neste sábado, às 18h30, pela 6ª rodada do Campeonato Brasileiro. Jogando em casa, o time de Fernando Diniz espera manter o bom momento que vive para somar mais três pontos e seguir na cola dos líderes da competição. Já o time visitante precisa de pontos para sair da zona de rebaixamento para a série B de 2024.

Com 10 pontos em cinco jogos, o Fluminense é o terceiro colocado do Brasileiro. Depois de perder para o Fortaleza, a equipe de Fernando Diniz empatou com o Vasco, em 1 a 1, e venceu o Cruzeiro, por 2 a 0 fora de casa. Para o duelo deste sábado, o time carioca busca fazer valer o fator casa para seguir na cola de Palmeiras e Botafogo.

Após a conquista do estadual, o Cuiabá vive um momento de altos e baixos. No Brasileirão, o time conquistou quatro pontos em cinco jogos, está na zona de rebaixamento e a derrota por 4 a 0 para o Atlético-MG, em casa, o técnico Ivo Vieira foi demitido.

Arte Estadão Foto: Arte Estadão

LOCAL, DATA E HORÁRIO

LOCAL : Rio de Janeiro.

: Rio de Janeiro. ESTÁDIO : Maracanã.

: Maracanã. DATA : 13 de maio de 2023.

: 13 de maio de 2023. HORÁRIO: 18h30 (horário de Brasília).

ONDE ASSISTIR

Continua após a publicidade

Premiere (Pay-per-view)

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS

FLUMINENSE:Fábio; Samuel Xavier, Nino, Felipe Melo (Manoel) e Marcelo (Guga); Thiago Santos, Lima e Ganso; Arias, John Kennedy (Lelê) e Cano. Técnico: Fernando Diniz.

CUIABÁ: Walter; Matheus Alexandre (Mateusinho), Marllon, Alan Empereur e Patric Calmon; Raniele (Denilson), Ronald e Pablo Ceppelini; Jonathan Cafú, Wellington Silva e Deyverson. Técnico: Luiz Fernando Lubel.

QUEM APITA?

Edina Alves Batista (Fifa-SP)

ÚLTIMOS RESULTADOS