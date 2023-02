Fluminense frustra premonição de Fernando Diniz e perde do Volta Redonda no Carioca

Fernando Diniz usou suas redes sociais nesta quinta-feira para cravar triunfo diante do Volta Redonda. “Treinamos bem e tenho certeza que sairemos com a vitória.” Expulso no clássico com o Botafogo (derrota por 1 a 0) e, consequentemente, suspenso no duelo da noite no Raulino de Oliveira, o treinador do Fluminense viu sua premonição não se cumprir. E da pior maneira. A equipe acabou perdendo por 1 a 0 e somou o segundo revés seguido no Campeonato Carioca.

Com um gol do artilheiro Lelê, o Volta Redonda fez a festa no confronto direto, se isolando na segunda posição, com 13 pontos, um a menos que o Flamengo. Já o time tricolor ficou para trás na disputa pelo topo, em quarto, com 10.

E o resultado poderia ter sido ainda pior para o atual campeão estadual. Não fossem as defesas difíceis de Fábio, o time poderia estar lamentando uma surra feia. Foram ao menos quatro grandes intervenções do experiente goleiro.

Fluminense não consegue se recuperar e perde para o Volta Redonda. Foto: Marcelo Gonçalves/ Fluminense FC

Eduardo Barros foi o responsável por dirigir a equipe, que entrou com escalação ousada para o confronto direto pela vice-liderança. Na vaga de Yago Felipe, a surpresa foi o atacante Keno, em trio com Cano e Árias. No Volta Redonda o destaque era o artilheiro do Carioca, Lelê, dono de seis gols.

Com equipes ofensivas, a partida começou repleta de emoções e grandes lances. Luciano Naninho assustou em cobrança de falta logo no início. A resposta veio com Manoel parando no travessão e depois tentando de letra.

O famoso lá e cá era vistoso e com os goleiros sendo exigidos. Keno e Cano bateram pelo alto e Jefferson tirou de ponta de dedos a bomba de Samuel Xavier, enquanto Fábio saltou, mas não conseguiu segurar a batida cruzada de Bruno Barra que raspou a trave, mas mostrou firmeza em duas finalizações de Lelê, salvando o Fluminense.

A etapa terminou sem gols, mas sobraram emoção e um tanto de nervosismo aos jogadores do Fluminense. Foram quatro cartões amarelos em 45 minutos, três por faltas violentas. Nino deu uma entrada forte, por trás, em Lelê num contragolpe, e os jogadores do Volta Redonda cobraram a expulsão direto. Mas o árbitro minimizou o lance e acabou sendo ofendido em coro pela torcida nas arquibancadas.

A segunda etapa começou com o Volta Redonda dando enorme sufoco no Fluminense. E finalmente o placar foi aberto. Lelê recebeu lançamento longo, ganhou de Calegari e bateu na saída de Fábio logo aos 3 minutos. Na sequência, o artilheiro quase ampliou. O goleiro salvou em defesa milagrosa. Pedrinho também exigiu do camisa 1 dos visitantes ao bater quase no ângulo.

Vendo o time totalmente envolvido, Eduardo Barros trocou em dose dupla, tirando os pendurados Nino e Calegari para evitar possíveis expulsões e, ao mesmo tempo, deixar o time ainda mais ofensivo, com o meia Lima substituindo o zagueiro. Jorge entrou na lateral. A parada técnica serviu para o treinador interino tentar “ajustar” a equipe. Do lado do Volta Redonda, a pausa era para tratar de Pedrinho e Lelê, com dores musculares.

Apesar da necessidade de atacar, o Fluminense mostrava nervosismo e quem chegou novamente com perigo foi o Volta Redonda. Aos 37 minutos, Daniel Felipe desviou de cabeça e Fábio mais uma vez impediu o segundo gol, ao espalmar para escanteio.

Após sete minutos de acréscimos, o Volta Redonda festejou seu segundo triunfo seguido contra grandes do Rio. Vinha de 2 a 1 sobre o Vasco em Cariacica e agora se prepara para duelo com a Portuguesa, sonhando com o topo - o Flamengo não joga neste fim de semana. O Fluminense buscará reabilitação diante do Audax.

FICHA TÉCNICA

VOLTA REDONDA 1 X 0 FLUMINENSE

VOLTA REDONDA - Jefferson; Wellington Silva (Marcos Vinícius), Alix Vinicius, Daniel Felipe e Ricardinho (Marco Gabriel); Bruno Barra, Henrique Silva e Luciano Naninho (Danrley); Luizinho, Lelê (Macário) e Pedrinho. Técnico: Rogério Corrêa.

FLUMINENSE - Fábio; Samuel Xavier (Lima), Manoel, Nino (Lima) e Calegari (Jorge); André, Martinelli e Ganso (Giovanni); Árias, Cano e Keno (Arthur). Técnico: Eduardo Barros (auxiliar).

GOL - Lelê, aos 3 minutos do primeiro tempo.

ÁRBITRO - Wagner Nascimento Magalhães.

CARTÕES AMARELOS - Samuel Xavier, Calegari, Nino e Guga (Fluminense); Macário (Volta Redonda).

CARTÃO VERMELHO - André.

RENDA - Não disponível.

PÚBLICO - 5.290 presentes

LOCAL - Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda.