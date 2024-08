Fluminense x Juventude na Copa do Brasil: onde assistir ao vivo, horário e escalação

O resultado dá ao Juventude a vantagem do empate. Já o Fluminense precisa ganhar por dois ou mais gols de diferença, enquanto a vitória simples leva a decisão para os pênaltis. O gol fora de casa não vale como critério de desempate.

Diferente do que fez em Caxias do Sul, Mano Menezes deve escalar força máxima no Maracanã e tem no zagueiro Thiago Silva sua principal esperança. O Fluminense ainda não foi vazado com o capitão em campo. São quatro jogos e quatro vitórias por 1 a 0.