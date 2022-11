Fluminense vence, afunda o Ceará no Brasileirão e vê Cano atingir marca histórica no século

Publicidade

Com gol do artilheiro Germán Cano, o Fluminense venceu o Ceará na noite desta segunda-feira, por 1 a 0, na Arena Castelão, em Fortaleza, na abertura da 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. Foi o 39º gol dele no ano, igualando a marca de Magno Alves como artilheiro em um ano no século.

A vitória consolida ainda mais o Fluminense na fase de grupos da Libertadores 2023: é o quarto colocado, com 61 pontos. Dez pontos a mais que o Atlético-MG (7º), primeiro time fora do G-6. Já o Ceará chegou ao nono jogo sem vitória e segue em 17º lugar, com 34 pontos.

O confronto foi realizado com portões fechados, já que o Ceará foi punido pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) após confusão generalizada por seus torcedores no confronto diante do Cuiabá, na 32ª rodada.

Jogadores do Fluminense comemoram gol marcado por Germán Cano. Foto: Mailson Santana/Fluminense FC

O primeiro tempo teve o Fluminense com superioridade na posse de bola e criando as principais chances de balançar as redes. E isso chegou a acontecer aos 17 minutos, quando Martinelli cruzou rasteiro e Cano completou, contudo, o atacante estava em posição irregular e o gol foi anulado.

Ao Ceará restaram os contra-ataques, como aos 31 minutos, quando Vina foi lançado, ganhou de Cristiano na corrida e finalizou sem direção pela linha de fundo, e ainda aos 37, quando Cléber teve boas chances de finalizar, mas preferiu passe ruim ao companheiro.

No segundo tempo o Ceará voltou mais efetivo nos contra-ataques, mas acabou no prejuízo num lance infantil de Cléber. Aos 11, o atacante recebeu nas costas da marcação, se enrolou com a bola e perdeu grande chance. Na sequência ele fez falta boba em Manoel, recebeu o segundo amarelo e foi expulso.

Com um homem a mais, o Fluminense respondeu aos 21 minutos, quando Cano errou domínio, mas a bola sobrou nos pés de Matheus Martins e o atacante chutou rasteiro, nas mãos do goleiro João Ricardo. Dois minutos depois, após escanteio, Manoel desviou de cabeça e Cano quase foi às redes.

Aos 24, Fernando Sobral teve ótima chance dentro da área, mas finalizou em cima do goleiro Fábio. E, como diz o ditado: quem não faz, leva. Aos 26, Arias recebeu na entrada da área e finalizou. No meio do caminho, o artilheiro Germán Cano desviou, abrindo o placar no Castelão.

Com a vantagem no placar, o Fluminense foi mais cauteloso e administrou o resultado até o apito final, mantendo o embalo e aumentando em quatro os jogos de invencibilidade no campeonato.

O Ceará volta a campo no sábado para enfrentar o Corinthians, às 20h30, na Neo Química Arena, em São Paulo. Já o Fluminense, no mesmo dia, receberá o São Paulo, às 16h30, no Maracanã, no Rio.

FICHA TÉCNICA

CEARÁ 0 X 1 FLUMINENSE

CEARÁ - João Ricardo; Nino Paraíba, Gabriel Lacerda, David Ricardo e Bruno Pacheco; Richard Coelho (Geovane), Richardson (Iury Castilho), Fernando Sobral (Lima), Vina (Erick) e Diego (Victor Luís); Cléber. Técnico: Juca Antonello (interino).

FLUMINENSE - Fábio; Samuel Xavier, Nino (Nathan), Manoel e Cristiano; André, Martinelli, Yago Felipe (Matheus Martins) e Ganso (David Braz); Arias e Germán Cano (Alan). Técnico: Fernando Diniz.

GOL - Germán Cano, aos 26 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Raphael Claus (SP).

CARTÕES AMARELOS - Victor Luís (Ceará); Cristiano e Germán Cano (Fluminense).

PÚBLICO E RENDA - Portões fechados.

LOCAL - Arena Castelão, em Fortaleza (CE).