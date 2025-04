Fluminense vence em noite de derrotas brasileiras na Libertadores e Sul-Americana

O Fluminense foi o único brasileiro que venceu na noite de estreias dos torneios continentais. O time carioca derrotou o Once Caldas, pela Copa Sul-Americana. Ainda na competição, o Cruzeiro visitou o Unión Santa Fé e saiu derrotado por 1 a 0. Concluindo a rodada, o Atlético-MG empatou sem gols com o Cienciano. Pela Libertadores, o Fortaleza recebeu o Racing no Castelão e amargou uma derrota.

Mesmo com o estádio lotado, a equipe de Vojvoda sucumbiu por 3 a 0 diante do forte coletivo argentino. Os cearenses foram dominados durante os 90 minutos e viram Salas abrir a contagem ainda na primeira etapa, aos 26 minutos. No segundo tempo, mesmo com boa atuação do goleiro João Ricardo, o meia Almendra aumentou, aos três. No fim, aos 39, o zagueiro Sosa venceu a defesa e deu números finais ao confronto.

Fortaleza tropeçou em casa diante do Racing pela Libertadores. Foto: Thiago Gadelha/AFP

PUBLICIDADE

Outro tropeço amargo foi o do Cruzeiro, no Estádio 15 de Abril, na Argentina. O elenco comandado pelo português Leonardo Jardim sofreu um duro golpe nos acréscimos do segundo tempo, aos 48 minutos, quando Diego Díaz acertou um belo chute e garantiu a vitória do Unión Santa Fé. Os argentinos largam na frente no Grupo E, enquanto o time celeste é o lanterna.

Na reestreia de Marcão como treinador interino, o Fluminense visitou o Once Caldas e saiu com o resultado positivo no Estádio Palogrande, em Manizales, na Colômbia, por 1 a 0. O único gol do jogo foi marcado por Cano de cabeça, após boa jogada de Arias. Com o resultado, a equipe brasileira lidera o Grupo F, que conta também com GV San José e Unión Española.

Publicidade

Pelo Grupo H, o Atlético-MG encarou o Cienciano em uma altitude de 3.400 metros acima do mar, no Estádio Garcilaso de la Vega, em Cusco, no Peru. Apesar das dificuldades, os mineiros fizeram um bom jogo e acertaram a trave com Hulk, mas ficaram no 0 a 0. O Caracas lidera o chaveamento após bater o Deportes Iquique, por 2 a 1, no Chile.