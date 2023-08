Em um jogo bastante movimentado, o Fluminense conquistou a vitória por 3 a 1 sobre o América-MG, com uma virada relâmpago, neste sábado no Maracanã, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. O time mineiro saiu na frente com Felipe Azevedo, mas em sete minutos, John Kennedy e Germán Cano viraram o placar, que foi completado por Arias, na reta final, decretando a vitória carioca.