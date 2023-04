Fluminense x Athletico-PR: onde assistir, horário e escalação das equipes

Fluminense e Athletico-PR dão o pontapé inicial para a segunda rodada do Campeonato Brasileiro neste sábado. No Maracanã, as duas equipes buscam manter 100% de aproveitamento no torneio nacional.

Embaladas com vitórias na Libertadores, na estreia do Brasileirão e com títulos estaduais, Fluminense e Athletico-PR prometem um grande embate no Rio. O Fluminense passou pelo América-MG, em Belo Horizonte, com uma vitória por 3 a 0, na primeira rodada do Nacional. Já o Athletico-PR ganhou do Goiás, por 2 a 0, na capital paranaense.

FLUMINENSE x ATHLETICO-PR

DATA : 22/04/2023 (sábado).

: 22/04/2023 (sábado). HORÁRIO : 16h.

: 16h. LOCAL : Estádio do Maracanã, no Rio.

: Estádio do Maracanã, no Rio. TORNEIO: Brasileirão - 2ª rodada.

Fluminense mede forças com o Athletico-PR no Maracanã. Foto: Arte/ Estadão

ONDE ASSISTIR

Premiere.

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS

FLUMINENSE - Fábio; Samuel Xavier, Nino, Felipe Melo e Alexsander; André, Lima, Paulo Henrique Ganso e Arias; Keno e German Cano. Técnico : Fernando Diniz.

- Fábio; Samuel Xavier, Nino, Felipe Melo e Alexsander; André, Lima, Paulo Henrique Ganso e Arias; Keno e German Cano. : Fernando Diniz. ATHLETICO-PR - Bento; Madson, Pedro Henrique, Thiago Heleno e Pedrinho; Erick, Fernandinho e Léo Cittadini; Thiago Andrade, Cuello e Pablo. Técnico: Paulo Turra.

