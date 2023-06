Fluminense x Bahia: onde assistir, horário e escalação das equipes

Em duelo de tricolores, Fluminense e Bahia se enfrentam neste sábado, no Maracanã, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. O time carioca está há três jogos sem perder, mas venceu apenas uma partidas nas últimas nove e precisa vencer para não se distanciar do G-4. O time baiano está embalado pela vitória sobre o Palmeiras e vai tentar pontuar para se afastar da zona de rebaixamento e alçar voos maiores na competição.

O Fluminense é o sétimo colocado, com 18 pontos, e não vai contar com André e Fernando Diniz para a partida deste sábado. Já o tricolor baiano está em 14º, com 12, e tem sete desfalques para o jogo: Ademir e Everaldo, suspensos; Marcos Felipe, emprestado pelo próprio Fluminense; Biel, Jacaré, Matheus Bahia, Raul Gustavo e Yago Felipe, lesionados.

Fluminense e Bahia se enfrentam no Maracanã pelo Brasileirão Foto: Arte/ Estadão

LOCAL, DATA E HORÁRIO

LOCAL: Rio de Janeiro, RJ.

ESTÁDIO: Maracanã.

DATA: 24 de junho de 2023.

HORÁRIO: 18h30 (horário de Brasília).

ONDE ASSISTIR

Premiere (pay-pew-view).

O Estadão acompanha a partida em tempo real.

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS

FLUMINENSE : Fábio, Samuel Xavier, Nino, Felipe Melo e Marcelo; Martinelli, Lima e Ganso; Arias, Cano e Keno. Técnico : Fernando Diniz.

: Fábio, Samuel Xavier, Nino, Felipe Melo e Marcelo; Martinelli, Lima e Ganso; Arias, Cano e Keno. : Fernando Diniz. BAHIA: Claus (Danilo Fernandes); Cicinho, Kanu, Vitor Hugo e Quintero; Acevedo, Rezende, Kayky, Cauly e Thaciano; Mingotti. Técnico: Renato Paiva.

ÚLTIMOS RESULTADOS