Fluminense x Botafogo: onde assistir, horário e escalação das equipes

Fluminense e Botafogo se enfrentam neste domingo, dia 8, às 16h, no Maracanã pela 26ª rodada do Brasileirão. A partida coloca em campo duas equipes que vivem momentos diferentes na temporada. Apesar disso, o clássico carioca é um duelo direto entre rivais do Rio que estão na parte de cima da tabela da competição e pode embolar ainda mais as primeiras colocações.

Classificado para a final da Libertadores, o Fluminense joga em estado de graça com sua torcida. Com a vitória na última quarta-feira diante do Inter no Beira-Rio, o time de Fernando Diniz se colocou na decisão da competição continental pela segunda vez em sua história. Olhando para o Brasileirão, o time carioca é o sexto colocado e precisa da vitória para continuar na parte de cima da tabela. Por causa do desgaste do último jogo, Diniz deve mandar a campo um time misto.

Líder isolado do Brasileirão, o Botafogo vive um período de instabilidade. Sem vencer há quatro jogos, a equipe demitiu o treinador Bruno Laje na última semana e aposta em Lucio Flavio e Joel Carli, ex-jogadores históricos do clube, para comandar a equipe em busca do título que não acontece há quase 30 anos. Para o clássico, deve ter o retorno de Tiquinho após período na reserva, o que provocou também a demissão do treinador português.

Veja onde assistir ao vivo Fluminense x Botafogo pelo Brasileirão. Foto: Arte/Estadão.

FLUMINENSE X BOTAFOGO: QUANDO É, HORÁRIO E LOCAL

DATA: 08/10 (domingo).

HORÁRIO: 16h.

LOCAL: Estádio do Maracanã, no Rio.

ONDE ASSISTIR FLUMINENSE X BOTAFOGO AO VIVO

Continua após a publicidade

Premiere

ESCALAÇÕES DE FLUMINENSE E BOTAFOGO

FLUMINENSE : Fábio; Samuel Xavier, Nino, Felipe Melo (Marlon) e Marcelo (Diogo Barbosa); André, Alexsander e Ganso (John Kennedy); Arias, Keno e Cano. Técnico: Fernando Diniz.

: Fábio; Samuel Xavier, Nino, Felipe Melo (Marlon) e Marcelo (Diogo Barbosa); André, Alexsander e Ganso (John Kennedy); Arias, Keno e Cano. Fernando Diniz. BOTAFOGO: Lucas Perri; Di Plácido, Adryelson, Cuesta e Marçal; Marlon Freitas, Tchê Tchê e Eduardo; Victor Sá (Luís Henrique), Júnior Santos e Tiquinho Soares. Técnico: Lucio Flavio.

ÚLTIMOS RESULTADOS DE FLUMINENSE E BOTAFOGO