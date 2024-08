O Corinthians ficou no empate por 0 a 0 com o Fluminense, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Maracanã, no Rio. O jogo marcou o encontro dos dois times para os quais Silvio Santos torcia, exatamente no dia que o apresentador morreu, aos 93 anos. O perfil oficial do Brasileirão anunciou a partida como “Clássico Silvio Santos”. Carioca, o apresentador era torcedor do Fluminense e deu voz a uma marchinha que de nome “Coração Corinthiano”.

PUBLICIDADE O cenário da equipe paulista era mais preocupante que o vivido pelos tricolores, que estão abaixo na tabela, porém têm uma partida a menos. Com o resultado, o Corinthians fica fora do Z-4, em 16º, com 22 pontos, mas ainda pode terminar a rodada na degola, caso o Vitória pontue contra o Cruzeiro. Já o Fluminense amarga a 18ª posição, com 21. O time de Ramón Díaz volta a campo na terça-feria, 20, pela Copa Sul-Americana, contra o Red Bull Bragantino, às 21h30, na Neo Química Arena. No confronto de ida, a equipe venceu por 2 a 1. O Fluminense recebe o Grêmio, pela Libertadores, e precisa reverter o placar de 2 a 1 para os gaúchos na ida.

Partida foi nomeada como 'Clássico Silvio Santos' por ter os dois times com identificação com o apresentador. Foto: Pedro Kirilos/Estadão

O primeiro tempo teve como momento mais marcante o minuto de silêncio a Silvio Santos. Imagens do maior nome da TV brasileira foram exibidas no telão, e o sistema de som do Maracanã tocou “Silvio Santos vem aí”, antes de os times entrarem em campo.

Já com a bola rolando, os times tinham dificuldades para atacar-se. Ambas as defesas estavam bem postadas. A equipe paulista buscou fazer marcação pressão, mas não manteve a intenção por mais que 20 minutos, precisando compactar-se no campo de defesa.

Ainda assim, o Corinthians foi quem teve chances melhores, conseguindo chegar a área tricolor. Matheuzinho teve boa oportunidade, mas errou o cruzamento. Pedro Raul chegou conseguir finalizar em outro lance, mas em sustos para o goleiro Fábio.

Do lado carioca, a primeira chegada perigosa foi aos 32 minutos. O lateral Samuel Xavier fez um movimento de ponta cortando para dentro e conseguindo uma finalização frontal. Hugo defendeu sem grande dificuldade.

Publicidade

Com futebol ruim, partida ficou marcada mais por homenagens a Silvio Santos. Foto: Pedro Kirilos/Estadão

O Fluminense, treinado por Mano Menezes, mas com o auxiliar Sidnei Lobo neste sábado, é um completo oposto do time então comandado por Fernando Diniz. A prioridade é impedir infiltrações do adversário e buscar contra-ataques rápidos, sem preocupação em valorizar a posse de bola. Sem Ganso, a equipe não encontrava espaços na linha de três zagueiros do Corinthians.

Entretanto, a equipe passou a adaptar-se com o que tinha em campo. Próximo do fim do primeiro tempo, Alexsander encontrou Kauã Elias, que obrigou Hugo a fazer grande defesa após cabeceio.

No segundo tempo, o Corinthians conseguiu chegar ao gol. Mais por erro de Samuel Xavier, porque não houve nenhum mérito do time de Ramón Díaz. Matheus Bidu encontrou Charles, que finalizou para o gol. O árbitro Bráulio da Silva Machado, porém, sinalizou corretamente falta na origem da jogada.

Charles chegou a marcar, mas gol foi anulado por falta na origem da jogada. Foto: Pedro Kirilos/Estadão

Com exceção desse lance, o Fluminense conseguiu sair melhor para o jogo, ainda que sem sucesso. No modo defensivo, o time carioca forçou erros corintianos no meio, principalmente após a saída de Garro.