Fluminense x Corinthians: onde assistir, horário e escalação das equipes

O Corinthians visita o Fluminense nesta quinta-feira, às 21h30, no Maracanã, no Rio, sob promessa de ser “uma nova equipe.” Depois de oito treinos intensos, nos quais impôs tudo o que espera dos comandados nesta reta final de Brasileirão, Mano Menezes terá pela primeira vez o time com sua “cara”, em jogo onde buscará desencantar como visitante para evitar perigosa aproximação à zona de rebaixamento - abriu a rodada somente quatro pontos acima do primeiro time que hoje cairia à Série B.

Mano foi contratado às pressas no Corinthians para tentar salvar o ano da equipe. Sem tempo para treinar, amargou derrota na estreia no clássico com o São Paulo e levou 2 a 0 do Fortaleza, se despedindo da Copa Sul-Americana na semifinal - a diretoria confiava na conquista do título. Ainda empatou como Flamengo por 1 a 1. A justificativa para todos esses tropeços foi a falta de tempo para treinar, o que ocorreu agora nesta pausa da Data Fifa.

Mesmo com desfalques de Lucas Veríssimo e Gabriel Moscardo, e sem ter trabalhado com Bruno Méndez e Matias Rojas, Mano Menezes definiu o tempo livre como “paraíso aos treinadores” e espera que o corintiano possa começar a ver o futebol vitorioso prometido em sua chegada. O técnico não tem mais desculpas para possíveis deslizes.

Fluminense e Corinthians se enfrentam nesta quinta-feira no Maracanã. Foto: Arte/Estadão

FLUMINENSE x CORINTHIANS: QUANDO É, HORÁRIO E LOCAL

DATA : 19/10 (quinta-feira).

: 19/10 (quinta-feira). HORÁRIO : 21h30.

: 21h30. LOCAL: Maracanã, no Rio.

ONDE ASSISTIR FLUMINENSE x CORINTHIANS AO VIVO

SporTV

Premiere

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS DE FLUMINENSE E CORINTHIANS

FLUMINENSE - Fábio; Samuel Xavier, Felipe Melo, Marlon e Marcelo; André, Alexsander e Ganso; Arias, Keno e Cano. Técnico : Fernando Diniz.

- Fábio; Samuel Xavier, Felipe Melo, Marlon e Marcelo; André, Alexsander e Ganso; Arias, Keno e Cano. : Fernando Diniz. CORINTHIANS - Cássio; Fagner (Rafael Ramos), Caetano, Gil e Fábio Santos; Fausto Vera, Maycon e Renato Augusto; Romero, Yuri Alberto e Wesley (Cantillo). Técnico: Mano Menezes.

