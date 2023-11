Fluminense x Coritiba: onde assistir, horário e escalações das equipes

Fluminense e Coritiba se enfrentam neste sábado, às 21h (horário de Brasília), no Maracanã, em partida válida pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. Já classificado para a Copa Libertadores após vencer a edição deste ano de maneira inédita, o tricolor carioca somente cumpre tabela até o fim da competição. O time paranaense, por sua vez, joga as suas últimas fichas para tentar ficar na Série A. Em caso de derrota, a equipe de Curitiba pode amargar o rebaixamento já neste sábado.

O Fluminense está na oitava posição, com 50 pontos. Apesar de não ter maiores pretensões no campeonato, o técnico Fernando Diniz, que também acumula o cargo interinamente na seleção brasileira, já disse que não está satisfeito e quer uma colocação melhor no Brasileiro. O Coritiba está na 19ª posição, com 29, a 12 pontos do Cruzeiro, primeiro time fora do Z-4.

Fluminense e Coritiba se enfrentam pelo Brasileirão. Foto: Arte/Estadão

FLUMINENSE X CORITIBA: SAIBA TUDO SOBRE O JOGO

DATA : 24/11 (sexta-feira).

: 24/11 (sexta-feira). LOCAL : Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ).

: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ). HORÁRIO: 21h (horário de Brasília)

ONDE ASSISTIR FLUMINENSE X CORITIBA AO VIVO

Premiere (pay-per-view).

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO FLUMINENSE

FLUMINENSE: Fábio; Guga, Marlon, Nino e Marcelo; André, Thiago Santos e Ganso; Arias, Keno e Cano. Técnico: Fernando Diniz.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO CORITIBA

CORITIBA: Gabriel; Natanael, Thalisson Gabriel, Henrique e Victor Luis; Andrey (Willian Farias), Bruno Gomes e Sebastián Gómez; Maurício Garcez, Diogo Cesar e Jesé Rodriguez. Técnico: Thiago Kosloski.

ÚLTIMOS RESULTADOS DE FLUMINENSE E CORITIBA