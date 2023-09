Fluminense x Cruzeiro: onde assistir, horário e escalação das equipes

Movimentando a 24ª rodada do Brasileirão, Fluminense e Cruzeiro entram em campo nesta quarta-feira, 20, às 21h30, no estádio do Maracanã. A partida faz com que o melhor visitante da competição visite um dos melhores mandantes do torneio. Em sua primeiro jogo no Maracanã após a estreia na seleção brasileira, Fernando Diniz tenta uma recuperação depois de perder o clássico para o Vasco, a equipe carioca entra em campo já projetando a semifinal da Libertadores, na próxima semana contra o Internacional, e deve poupar alguns atletas como Felipe Melo, Jhon Arias e Ganso.

Pelo lado do Cruzeiro, o momento é de recuperação. Depois de vencer o Santos fora de casa na última rodada, e encerrar uma sequência de oito jogos sem vitórias, a equipe de Belo Horizonte aposta na força como visitante para continuar subindo na classificação e, desta forma, abrir vantagem em relação à zona de rebaixamento.

Fluminense x Cruzeiro - Brasileirão Foto: Arte Estadão

LOCAL, DATA E HORÁRIO:

LOCAL: Rio.

ESTÁDIO: Estádio do Maracanã.

DATA: 20/09/2023.

HORÁRIO: 21h30.

ONDE ASSISTIR:

Premiere (Pay Per View)

Continua após a publicidade

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS:

FLUMINENSE : Fábio, Guga, Nino, Marlon e Diogo Barbosa; Martinelli, Thiago Santos, Lima e Daniel; Keno e Lelê (Cano). Técnico: Fernando Diniz.

: Fábio, Guga, Nino, Marlon e Diogo Barbosa; Martinelli, Thiago Santos, Lima e Daniel; Keno e Lelê (Cano). Fernando Diniz. CRUZEIRO: Rafael Cabral, William, Neris, João Marcelo e Marlon; Jussa, Lucas Silva e Filipe Machado; Mateus Vital, Arthur Gomes e Gilberto. Técnico: Zé Ricardo.

ÚLTIMOS RESULTADOS: