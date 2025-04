Fluminense x Flamengo no Brasileirão Sub-20: onde assistir, horário e escalação

Válida pela quarta rodada do Brasileiro Sub-20, a partida entre Fluminense e Flamengo está marcada para acontecer nesta quinta, a partir das 17h (horário de Brasília). Sediado no Estádio de Moça Bonita, no Rio de Janeiro, o jogo contará com transmissão oficial feita pelo canal de TV fechada SporTV.

Décimo sexto colocado na classificação geral, o Fluminense venceu apenas uma vez no torneio. Em três jogos disputados, o clube foi derrotado em dois. Com isso, acumulou somente três pontos até então, assim como o Bahia. Apesar de estar embaixo na tabela, caso vença, o clube tricolor pode ficar à frente de muitas equipes. Isso porque, do quarto ao oitavo lugar, todos os times possuem somente seis pontos.

Fluminense x Flamengo no Brasileirão Sub-20: onde assistir ao vivo e escalação das equipes Foto: Arte/Estadão

O Flamengo, por sua vez, é o lanterna da competição. Apesar do jogo a menos, o clube não venceu uma vez sequer no torneio e é o único a ainda não ter pontuado. A situação, no entanto, não é tão preocupante. Caso vença o Fluminense, o time já sai da última posição e avança duas posições. À sua frente, estão Atlético-GO e Grêmio, com um e dois pontos respectivamente, e que seriam ultrapassados se o Flamengo conseguisse três pontos.

FLUMINENSE X FLAMENGO: SAIBA TUDO SOBRE O JOGO DO BRASILEIRO SUB-20

Data: 03/04/2025

Horário: 17h (horário de Brasília)

17h (horário de Brasília) Local: Estádio de Moça Bonita, no Rio de Janeiro (RJ)

ONDE ASSISTIR A FLUMINENSE X FLAMENGO AO VIVO

SporTV (TV fechada)

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO FLUMINENSE

FLUMINENSE: Kevyn; João Victor, Gustavo e Kayky; Gabriel, Fábio Henrique, Júlio e Leonardo; Kelwvin, Keven e Gustavo Dohmann. Técnico: Romulo Rodrigues.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO FLAMENGO

FLAMENGO: Leo Nannetti; Daniel Sales, João Victor, Da Mata e Germano; Rayan Lucas, Lorran, João Alves e Guilherme; Shola e Pedro Henrique. Técnico: Nuno Campos.

ÚLTIMOS RESULTADOS DE FLUMINENSE E FLAMENGO

29/03 - Fluminense 2 x 0 Portuguesa-RJ - Copa Rio Sub-20

2 x 0 Portuguesa-RJ - Copa Rio Sub-20 31/03 - Flamengo 4 x 2 Madureira - Copa Rio Sub-20