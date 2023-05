Fluminense x Flamengo: onde assistir, horário e escalação das equipes

Agora é Copa do Brasil. Abrindo as oitavas de final da competição, Fluminense e Flamengo se enfrentam nesta terça-feira (16), no estádio do Maracanã, às 21h. Vivendo momentos opostos na temporada, os rivais cariocas chegam para o duelo eliminatório.

Com 100% de aproveitamento na Copa Libertadores, em terceiro lugar no Brasileirão e com duas vitórias na Copa do Brasil. Esse é o Fluminense de Fernando Diniz. Mandante do primeiro jogo, o tricolor carioca busca fazer valer o bom momento para superar as lesões de Jorge, Alexsander, Gustavo Apis, Keno e Marrony e sair em vantagem por uma vaga nas quartas de final.

Vivendo uma temporada instável, o Flamengo chega para a partida embalado por duas vitórias no Brasileirão, contra Goiás e Bahia. Apesar disso, o futebol apresentado pelo time com o comando de Sampaoli ainda não convenceu o torcedor. Para a partida desta terça-feira, além da questão técnica, o time terá que superar o rival que o venceu nas últimas duas decisões estaduais.

LOCAL, DATA E HORÁRIO

LOCAL: Rio de Janeiro

ESTÁDIO: Estádio do Maracanã.

DATA: 16 de maio de 2023.

HORÁRIO: 21h (horário de Brasília).

ONDE ASSISTIR

Sportv(TV Fechada).

Premiere (Pay-Per-View)

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS

FLUMINENSE: Fábio, Samuel Xavier, Nino, Felipe Melo e Marcelo; André, Lima, Ganso e Gabriel Pirani; Jhon Arias e Germán Cano. Técnico: Fernando Diniz.

FLAMENGO: Santos; Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira, Ayrton Lucas; Erick Pulgar, Gerson (Victor Hugo), Arrascaeta; Everton Ribeiro, Matheus França (Everton Cebolinha) e Gabigol. Técnico: Jorge Sampaoli.

ARBITRAGEM

Árbitro: Anderson Daronco (Fifa/RS)

Assistente 1: Bruno Raphael Pires (Fifa/GO)

Assistente 2: Danilo Ricardo Simon Manis (Fifa/SP)

VAR: Daiane Muniz (FIFA/SP)

ÚLTIMOS RESULTADOS

