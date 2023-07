Fluminense x Flamengo: onde assistir, horário e escalação das equipes

Em um ano repleto de decisões entre os dois, Fluminense e Flamengo voltam a se enfrentar, desta vez pelo Campeonato Brasileiro. Os cariocas perseguem o rival Botafogo na liderança da competição e precisam da vitória para se manterem tanto no páreo do título quanto do G-6 e a vaga à Copa Libertadores de 2023.

Em seu primeiro clássico desde que foi anunciado como técnico interino da seleção brasileira, Fernando Diniz terá que lidar com ausências importantes, como o lesionado Alexsander e o suspenso Keno. Jorge Sampaoli, por sua vez, terá a mesma dificuldade: Ayrton Lucas, Erick Pulgar e Fabrício Bruno estão suspensos, enquanto Bruno Henrique fica de fora por lesão.

Saiba onde assistir ao vivo Fluminense x Flamengo. Foto: Arte/Estadão

LOCAL, DATA E HORÁRIO

LOCAL: Rio de Janeiro (RJ).

ESTÁDIO: Maracanã.

DATA: 16/07/2023.

HORÁRIO: 16h (de Brasília).

ONDE ASSISTIR

Globo (TV aberta).

Premiere (Pay-per-view).

Continua após a publicidade

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS

FLUMINENSE : Fábio; Samuel Xavier, Nino, Felipe Melo e Marcelo; André, Martinelli, Lima e Ganso; Arias e Cano. Técnico : Fernando Diniz.

: Fábio; Samuel Xavier, Nino, Felipe Melo e Marcelo; André, Martinelli, Lima e Ganso; Arias e Cano. : Fernando Diniz. FLAMENGO: Matheus Cunha; Wesley, David Luiz, Léo Pereira e Filipe Luís; Thiago Maia, Gerson e Arrascaeta; Everton Ribeiro, Gabigol e Everton Cebolinha. Técnico: Jorge Sampaoli.

QUEM APITA?

Savio Pereira Sampaio (DF).

ÚLTIMOS RESULTADOS