Fluminense x Flamengo: onde assistir, horário e escalação das equipes

Fluminense e Flamengo se enfrentam hoje, dia 9, às 18h00 (horário de Brasília), na partida de volta da final do Campeonato Carioca. O confronto ocorre no Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, com mando de campo do Fluminense. No primeiro jogo, a equipe de Vítor Pereira ganhou o confronto por 2 a 0.

Apesar da derrota para o time Rubro-Negro no último final de semana, o Fluminense vem para a decisão empolgado. Na estreia da Libertadores, a equipe das Laranjeiras ganhou do Sporting Cristal por 3 a 1 em Lima, no Peru. Fernando Diniz não contará com Samuel Xavier, que foi suspenso, e Martinelli, que está lesionado. O jogo, no entanto, deve marcar o retorno do lateral-esquerdo Marcelo a titularidade da equipe.

Fluminense x Flamengo: onde assistir ao vivo Foto: Arte/Estadão

O Flamengo poupou seus jogadores no meio da semana e acabou sendo derrotado pelo Aucas por 2 a 1 na estreia da Libertadores. Com a vantagem de dois gols no placar, a equipe pode perder por até um gol de diferença e ainda será campeã. A boa notícia para o time da Gávea é o retorno de Bruno Henrique, que após meses se recuperando de lesão volta a ser relacionado e deve ser utilizado durante o jogo.

LOCAL, DATA E HORÁRIO

LOCAL: Rio de Janeiro, Rio de Janeiro.

ESTÁDIO: Maracanã.

DATA: 9 de abril de 2023.

HORÁRIO: 18:00(de Brasília).

ONDE ASSISTIR

Continua após a publicidade

Band (TV Aberta)

BandSports (TV Fechada)

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS

FLUMINENSE : Fábio, Guga, Nino, Felipe Melo e Marcelo; André, Alexsander, Ganso e Arias; Keno e Cano. Técnico : Fernando Diniz.

: Fábio, Guga, Nino, Felipe Melo e Marcelo; André, Alexsander, Ganso e Arias; Keno e Cano. : Fernando Diniz. FLAMENGO: Santos, Fabrício Bruno, David Luiz e Léo Pereira; Varela, Thiago Maia, Gerson e Ayrton Lucas; Matheus França, Everton Cebolinha e Pedro. Técnico: Vítor Pereira.

ARBITRAGEM

Árbitro: Bruno Arleu de Araújo (RJ)

Assistente 1: Rodrigo Figueiredo Henrique Corrêa (RJ)

Assistente 2: Thiago Henrique Neto Corrêa Farinha (RJ)

Árbitro de vídeo (VAR): Rodrigo Nunes de Sá (RJ)

ÚLTIMOS RESULTADOS