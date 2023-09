Fluminense x Fortaleza: onde assistir, horário e escalação das equipes

Fluminense e Fortaleza chegam para a partida pela 22ª rodada do Brasileirão depois de um grande feito continental. Pela Libertadores e Copa Sul-Americana, respectivamente, cariocas e cearenses se garantiram na semifinal e continuam em busca de um título inédito na história dos clubes.

Fernando Diniz colocou o Fluminense em uma semifinal de Libertadores depois de mais de 15 anos. Com a vitória contra o Olímpia na última quinta-feira, o tricolor carioca avançou na competição continental e terá o Internacional como adversário pela vaga na decisão. Até lá, o clube terá partidas pelo Brasileirão e sabe que não pode perder contato com os primeiros colocados. Para este domingo, o time não terá Ganso, com dores no joelho, e Marlon, suspenso.

Pelo lado do Fortaleza, o meio de semana também foi importante. Na quinta-feira, a equipe voltou a vencer o América-MG e se garantiu na semifinal da Copa Sul-Americana. Na busca pela final inédita, o time de Vojvoda terá o Corinthians pela frente. No Brasileirão, o time cearense quer encostar no G6 e precisa da vitória fora de casa. No jogo deste domingo, a equipe não terá Marinho, suspenso, e Calebe, Hércules e Pedro Rocha machucados.

Saiba onde assistir ao vivo Fluminense x Fortaleza pelo Brasileirão. Foto: Arte/Estadão.

LOCAL, DATA E HORÁRIO

LOCAL: Volta Redonda.

ESTÁDIO: Raulino de Oliveira.

DATA: 03/09/2023

HORÁRIO: 16h (horário de Brasília).

ONDE ASSISTIR

Premiere (Pay-per-view).

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS

FLUMINENSE: Fábio; Samuel Xavier, Nino, David Braz e Diogo Barbosa; André, Lima e Martinelli (John Kennedy); Jhon Arias, Keno e Germán Cano. Técnico: Fernando Diniz.

Fernando Diniz. FORTALEZA: João Ricardo; Tinga, Brítez, Titi, Pacheco; Caio, Zé Welison e Pochettino; Pikachu, Guilherme e Lucero. Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

ÚLTIMOS RESULTADOS