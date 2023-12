Fluminense x Grêmio: onde assistir, horário e escalação das equipes

Campeão da Libertadores, o Fluminense já tem sua vaga para a próxima edição da competição continental garantida. O time deve, inclusive, poupar peças na rodada para a disputa do Mundial de Clubes. Por isso, a última partida da equipe de Fernando Diniz no Campeonato Brasileiro tem pouca importância. No entanto, para o Grêmio, há um fator em jogo: garantir a vaga na fase de grupos da Libertadores de 2024. A partida acontece nesta quarta-feira, dia 6, a partir das 21h30 (horário de Brasília), no Maracanã.

O Grêmio se despediu de Luis Suárez na última partida, em sua Arena. Na 38ª rodada, o uruguaio faz seu último jogo com a camisa tricolor. Com contrato até 2024, o atacante reclama de problemas no joelho desde o início de sua chegada. Em conversas com a diretoria, entrou em comum acordo para a rescisão de seu vínculo contratual. A equipe ocupa a 4ª colocação na tabela. Em caso de vitória, garante sua posição no G-4, à frente do Botafogo.

Fluminense e Grêmio se enfrentam pelo Campeonato Brasileiro. Foto: Arte/Estadão

FLUMINENSE X GRÊMIO: SAIBA TUDO SOBRE O JOGO DO BRASILEIRÃO:

LOCAL: Rio de Janeiro (RJ).

ESTÁDIO: Maracanã.

DATA: 06/12/2023 (quarta-feira).

HORÁRIO: 21h30 (horário de Brasília).

ONDE ASSISTIR FLUMINENSE X GRÊMIO AO VIVO:

Premiere.

ESCALAÇÕES DE FLUMINENSE X GRÊMIO

FLUMINENSE - Fábio; Guga (Samuel Xavier), Nino, Felipe Melo e Marcelo; André, Martinelli e Ganso; Keno, Arias e Cano. Técnico : Fernando Diniz.

- Fábio; Guga (Samuel Xavier), Nino, Felipe Melo e Marcelo; André, Martinelli e Ganso; Keno, Arias e Cano. : Fernando Diniz. GRÊMIO - Caíque; Gustavo Martins (João Pedro), Rodrigo Ely, Kannemann e Reinaldo; Villasanti, Pepê e Cristaldo; Ferreira, Nathan Fernandes e Luis Suárez. Técnico: Renato Gaúcho.

ÚLTIMOS RESULTADOS DE FLUMINENSE X GRÊMIO