Fluminense x San José na Sul-Americana: onde assistir ao vivo, horário e escalação

Após estrear com vitória no Brasileirão, o técnico Renato Gaúcho terá desfalques para o duelo de hoje, o principal deles é o lateral direito Guga, que se lesionou no final de semana. Samuel Xavier será o substituto. No ataque, Cano segue como destaque, o artilheiro já anotou 11 gols em 17 jogos na temporada.

O GV San José, que estreou empatando em casa contra o Unión Española, terá missão difícil em parar a linha ofensiva do time carioca. Com isso, o treinador Dalcio Giovagnoli prepara uma defesa forte. O goleiro Poveda será o encarregado de frear o bom momento adversário.