Fluminense x Inter: onde assistir, horário e escalação das equipes

A Copa Libertadores terá ao menos um brasileiro na final desta temporada. Um dos duelos das semifinais será entre Fluminense e Internacional, que farão o primeiro jogo nesta quarta-feira, às 21h30, no Maracanã, no Rio de Janeiro. A partida de volta está marcada para quarta-feira (4), às 21h30, no Beira-Rio, em Porto Alegre (RS).

Quem vencer no placar agregado, avança à final, enquanto um empate leva a definição da vaga aos pênaltis. O adversário sairá do duelo entre Palmeiras e Boca Juniors, que começam a disputa na quinta-feira, às 21h30, na La Bombonera, em Buenos Aires, na Argentina.

Mesmo caindo no grupo do River Plate e não vencendo nas últimas três rodadas, o Fluminense garantiu a liderança do Grupo D, com 10 pontos, na primeira fase. No mata-mata, passou por Argentinos Juniors, da Argentina, e Olimpia, do Paraguai. Diante dos argentinos, os tricolores empataram o primeiro jogo, por 1 a 1, e depois venceram por 2 a 0. Já contra os paraguaios, a classificação veio com duas vitórias: 2 a 0, em casa, e 3 a 1, fora.

Fluminense e Internacional medem forças nesta quarta, no Rio. Foto: Arte/Estadão

O Internacional também terminou a fase de grupos na liderança do Grupo B, com 12 pontos, de forma invicta. No mata-mata, surpreendeu ao eliminar o River Plate e, depois, passou pelo Bolívar, da Bolívia. Contra os argentinos, o time brasileiro perdeu o primeiro jogo por 2 a 1, mas devolveu o placar em casa e venceu a disputa de pênaltis por 9 a 8. Diante do Bolívar, mesmo na altitude de La Paz, venceu por 1 a 0 e, como mandante, fez 2 a 0.

FLUMINENSE x INTER

DATA : 27/09 (quarta-feira).

: 27/09 (quarta-feira). HORÁRIO : 21h30.

: 21h30. LOCAL: Maracanã, Rio de Janeiro.

Continua após a publicidade

ONDE ASSISTIR

Globo

Paramount+

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS

FLUMINENSE - Fábio; Samuel Xavier, Nino, Felipe Melo e Marcelo; André, Alexsander e Paulo Henrique Ganso; Arias, Germán Cano e Keno. Técnico : Fernando Diniz.

- Fábio; Samuel Xavier, Nino, Felipe Melo e Marcelo; André, Alexsander e Paulo Henrique Ganso; Arias, Germán Cano e Keno. : Fernando Diniz. INTERNACIONAL - Sergio Rochet; Hugo Mallo, Vitão, Gabriel Mercado e Renê; Johnny, Charles Aránguiz, Mauricio e Wanderson; Alan Patrick e Enner Valencia. Técnico: Eduardo Coudet.

ÚLTIMOS RESULTADOS