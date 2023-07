Uma das principais novidades na semana no futebol brasileiro foi o fato de Fernando Diniz ter aceito o convite da CBF para comandar a seleção brasileira de forma interina, até a chegada do técnico italiano Carlo Ancelotti, do Real Madrid. Neste domingo, após cumprir suspensão, o treinador reencontra a torcida do Fluminense no Maracanã contra o Internacional, às 16h, pela 14.ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O acerto de Diniz com a CBF divide opiniões da torcida carioca, que não viu com bons olhos essa dupla função do treinador e há uma certa expectativa de como ele será recebido pela torcida tricolor no Maracanã. Diniz rechaçou o conflito de interesses: “Há uma distorção. Vou fazer a convocação e tomar decisões e a ética que eu tenho vai pautar minhas decisões. Estou extremamente tranquilo” disse Diniz. De outro lado, Mano Menezes, que já dirigiu a seleção brasileira entre 2010 e 2012, também deu seu pitaco: “Não me surpreendo mais com quase nada. Mas acho que isso (duas funções) é algo muito perigoso”.

Fluminense x Internacional: onde assistir, horário e escalação das equipes. Foto: Arte/Estadão

LOCAL, DATA E HORÁRIO:

LOCAL: Rio de Janeiro.

ESTÁDIO: Maracanã.

DATA: 09/07/2023.

HORÁRIO: 16h (horário de Brasília).

ONDE ASSISTIR:

Premiere (TV fechada).

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS:

FLUMINENSE - Fábio; Samuel Xavier, Nino, Felipe Melo e Marcelo; André, Lima e Paulo Henrique Ganso; Keno, Germán Cano e Lelê. Técnico : Fernando Diniz.

- Fábio; Samuel Xavier, Nino, Felipe Melo e Marcelo; André, Lima e Paulo Henrique Ganso; Keno, Germán Cano e Lelê. : Fernando Diniz. INTERNACIONAL – John Victor; Bustos, Vitão, Mercado e Renê; Rômulo, Gustavo Campanharo (De Pena/Jean Dias), Jhonny, Maurício e Wanderson; Luiz Adriano. Técnico: Mano Menezes.

ÚLTIMOS RESULTADOS: