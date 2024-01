Fluminense x Nova Iguaçu: onde assistir, horário e escalações das equipes

Depois de um período mais longo de férias, o técnico Fernando Diniz e os principais jogadores do Fluminense se reapresentaram nesta semana, mas vão ter de esperar mais um pouco para entrar em ação. No duelo com o Nova Iguaçu, marcado para as 18h10 (horário de Brasília) deste domingo, dia 28, no Estádio Luso-Brasileiro, o clube tricolor deve ser representado mais uma vez pelo técnico Marcão e sua equipe repleta de garotos.

Com um empate na estreia, seguido de duas vitórias, o Fluminense chega à quarta rodada do Campeonato Carioca brigando pelas primeiras colocações. Para os jogadores que vão a campo, a partida representa mais uma oportunidade de mostrar que merecem chances entre os titulares de Diniz. Nomes como Lelê, Felipe Andrade e Antônio Carlos têm se destacado.

Fluminense encara o Nova Iguaçu neste domingo, ainda com time alternativo. Foto: Arte/Estadão

FLUMINENSE X NOVA IGUAÇU: SAIBA TUDO SOBRE O JOGO DO CAMPEONATO CARIOCA

DATA : 28/01 (domingo).

: 28/01 (domingo). HORÁRIO : 18h10 (horário de Brasília).

: 18h10 (horário de Brasília). LOCAL: Estádio Luso-Brasileiro, no Rio (RJ).

Recomendado para você Loading... Loading... Loading... Loading... Loading... Loading... Loading... Loading...

ONDE ASSISTIR FLUMINENSE X NOVA IGUAÇU AO VIVO

Band (TV Aberta)

BandSports (TV Fechada)

Canal Goat (YouTube)

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO FLUMINENSE

FLUMINENSE Vitor Eudes; Justen, Antônio Carlos, Luan Freitas e Rafael Monteiro; Felipe Andrade, Gustavo Apis e Arthur; Isaac, João Neto e Lelê. Técnico: Marcão.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO NOVA IGUAÇU

NOVA IGUAÇU: Fabrício; Cayo Tenório, Gabriel Pinheiro, Sérgio Raphael e Ítalo Silva; Albert, Ronald, Ezequiel e João Victor; Bill e Emerson Oliveira. Técnico: Carlos Vitor.

ÚLTIMOS RESULTADOS DE FLUMINENSE E NOVA IGUAÇU

25/01 - Audax 0 x 1 Fluminense

24/01 - Bangu 2 x 3 Nova Iguaçu