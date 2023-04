Fluminense x Paysandu: onde assistir, horário e escalação das equipes

Fluminense e Paysandu fazem um confronto de campeões nacionais pela terceira fase da Copa do Brasil de 2023, o time carioca detém quatro troféus do Campeonato Brasileiro e um da copa nacional, enquanto os paraenses ostentam a Copa dos Campeões de 2002. Nesta quarta-feira, 12, eles se enfrentam no Maracanã, no Rio de Janeiro, pelo jogo de ida da chave eliminatória.

Os tricolores, comandados por Fernando Diniz, vêm embalados. Com um futebol elogiado, venceram o Campeonato Carioca ao golear o Flamengo por 4 a 1 e estrearam com vitória na Libertadores ao derrotar o Sporting Cristal, fora de casa, por 3 a 1. O bicolor, por sua vez, também ganhou um clássico recente, derrotou o Remo por 1 a 0, pelo Paraense, na reinauguração do Mangueirão e quer manter a boa fase.

FLUMINENSE x PAYSANDU

Data: 12/04/2023 (quarta-feira)

Horário: 19h30.

Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ).

Torneio: Copa do Brasil - Terceira fase.

Fluminense x Paysandu. Foto: Arte/Estadão

ONDE ASSISTIR

Amazon Prime Video (Streaming)

Continua após a publicidade

PROVAVEIS ESCALAÇÕES

FLUMINENSE - Fábio; Samuel Xavier, Nino, David Braz e Marcelo; Alexsander, John Arias, Ganso e Keno; Germán Cano. Técnico : Fernando Diniz.

: Fernando Diniz. PAYSANDU - Thiago Coelho; Edilson, Genílson, Filemon e Igor Fernandes; Paulo Henrique, Geovane e João Vieira; Fernando Gabriel, Vinícius Leite e Mário Sérgio. Técnico: Márcio Fernandes.

QUEM APITA?

Anderson Daronco (RS)

ÚLTIMOS RESULTADOS