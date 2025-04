Fluminense x Red Bull Bragantino no Brasileirão: onde assistir ao vivo, horário e escalação

Após vitória na Libertadores, o Fluminense terá a reestreia de Renato Gaúcho no comando técnico da equipe. Paulo Henrique Ganso, que se recuperou das sequelas da miocardite, treinou com o time na semana e pode ser novidade nos relacionados. Renato Augusto também segue fora. No meio, Renato tem dúvidas entre Lima e Lezcano. Arias, Canobbio e Cano devem formar o ataque.

Os visitantes começaram a competição com um empate amargo diante do Ceará, por 2 a 2, em casa. Para a partida, Seabra não terá o lateral Nathan Mendes, Hurtado será o titular. Principal contratação na temporada, Isidro Pitta deve ser mantido no banco de reservas.