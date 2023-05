Fluminense x River Plate: onde assistir, horário e escalação das equipes

Fluminense e River Plate se enfrentam hoje, dia 02, às 21h (horário de Brasília), em jogo válido pela terceira rodada da fase de grupos da Copa Libertadores. O confronto, válido pelo Grupo D, acontece no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro.

Time com o futebol mais vistoso do Brasil, para muitos analistas, o Fluminense chega para a partida após sua primeira derrota no Campeonato Brasileiro. Apesar do resultado negativo no fim de semana, o time de Fernando Diniz poupou grande parte do seu time titular e chega para o duelo desta terça-feira sabendo que uma vitória encaminha a vaga nas oitavas de final.

O River Plate chega para a partida buscando emendar a segunda vitória seguida na Libertadores. Depois de perder para o The Strongest na altitude de La Paz, o time argentino superou o Alianza Lima, em casa, e sabe que uma vitória no Brasil embola o grupo e deixa a equipe com mais chances de se classificar para o mata-mata, já que faz dois jogos em casa no returno da chave.

Fluminense busca manter o 100% de aproveitamento na Libertadores 2023 Foto: REUTERS/Sergio Moraes

LOCAL, DATA E HORÁRIO

LOCAL : Estádio do Maracanã, Rio de Janeiro (RJ).

: Estádio do Maracanã, Rio de Janeiro (RJ). DATA : 2 de Abril de 2023 (terça-feira).

: 2 de Abril de 2023 (terça-feira). HORÁRIO: 21h.

ONDE ASSISTIR

ESPN (TV Fechada)

Star+ (Streaming)

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS

FLUMINENSE : Fábio; Samuel Xavier, Nino, Felipe Melo e Marcelo; André, Alexsander e Ganso; Arias, Keno e Germán Cano. Técnico : Fernando Diniz

: Fábio; Samuel Xavier, Nino, Felipe Melo e Marcelo; André, Alexsander e Ganso; Arias, Keno e Germán Cano. : Fernando Diniz RIVER PLATE: Franco Armani; Andrés Herrera, González Pirez, Emmanuel Mammana e Milton Casco; Rodrigo Aliendro, Enzo Pérez, Nacho Fernández, Esequiel Barco e De La Cruz (Borja ou Rondón); Lucas Beltrán. Técnico: Martín Demichelis

ARBITRAGEM

Árbitro : Esteban Ostojich (URU)

: Esteban Ostojich (URU) Assistente 1 : Nicolas Taran (URU)

: Nicolas Taran (URU) Assistente 2 : Carlos Barreiro (URU)

: Carlos Barreiro (URU) Árbitro de vídeo (VAR): Angelo Hermosilla (CHI)

ÚLTIMOS RESULTADOS