Fluminense x São Paulo: onde assistir, escalação das equipes, horário e arbitragem

Fluminense e São Paulo se enfrentam neste sábado, às 16h30, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida acontece no estádio do Maracanã, no Rio. A equipe de Fernando Diniz ainda almeja melhorar sua posição na tabela, buscando a vice-liderança, enquanto os comandados de Rogério Ceni precisam se recuperar para avançar na luta por uma vaga na próxima edição da Copa Libertadores.

HORÁRIO E LOCAL

O jogo entre Fluminense e São Paulo acontece neste sábado, às 16h30, no Maracanã, no Rio.

ONDE ASSISTIR

A partida terá transmissão exclusiva do Premiere (pay per view). O Estadão acompanha todos os detalhes em tempo real.

Fluminense e São Paulo se enfrentam no Maracanã

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS

FLUMINENSE - Fábio, Samuel Xavier, Nino, Manoel, Cristiano; André, Martinelli, Yago Felipe, Ganso; Arias e Cano. Técnico: Fernando Diniz.

SÃO PAULO - Felipe Alves; Rafinha, Ferraresi e Léo; Igor Gomes (Marcos Guilherme), Pablo Maia, Luan (Galoppo), Patrick e Reinaldo (Welington); Luciano e Calleri. Técnico: Rogério Ceni.

QUEM APITA

Árbitro: Anderson Daronco (Fifa-RS)

Assistente 1: Rafael da Silva Alves (Fifa-RS)

Assistente 2: Lucio Beiersdorf Flor (RS)

Quarto árbitro: Alexandre Vargas Tavares de Jesus (RJ)

VAR: Rodrigo D’Alonso Ferreira (SC)

AVAR: Helton Nunes (SC)

ÚLTIMOS RESULTADOS

O São Paulo vem de empate por 2 a 2 com o Atlético-MG, no Morumbi. Já o Fluminense conseguiu uma vitória sobre o Ceará, por 1 a 0, na Arena Castelão.