Fluminense x Vasco: onde assistir, horário e escalação das equipes

O período de pré-temporada e de amistosos internacionais acabou, bem como a fase de jogos itinerantes por capitais do Brasil. Agora, enfim, é para valer e tanto Fluminense como o Vasco vão ter seus principais jogadores no clássico desta quarta-feira, às 21h30, no Maracanã, pela oitava rodada da Taça Guanabara, a primeira fase do Campeonato Carioca.

O Fluminense de Fernando Diniz defende, além da liderança isolada, a sua invencibilidade, enquanto o Ramón Díaz tem a missão de manter o cruz-maltino no G-4 e tenta aproximar de vez do rival dentro da tabela de classificação.

Fluminense e Vasco medem forças nesta quarta-feira no Maracanã. Foto: Arte/ Estadão

FLUMINENSE x VASCO: SAIBA TUDO SOBRE O CLÁSSICO NO CAMPEONATO CARIOCA

DATA : 14/02 (quarta-feira).

: 14/02 (quarta-feira). HORÁRIO : 21h30.

: 21h30. LOCAL: Maracanã, no Rio.

Recomendado para você Loading... Loading... Loading... Loading... Loading... Loading... Loading... Loading...

ONDE ASSISTIR FLUMINENSE x VASCO AO VIVO

Band (TV Aberta)

BandSports (TV Fechada)

Goat (YouTube)

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO FLUMINENSE

FLUMINENSE: Fábio; Guga, Felipe Melo, Thiago Santos e Marcelo; André, Martinelli e Ganso; Keno, Arias e Cano. Técnico: Fernando Diniz.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO VASCO

VASCO: Léo Jardim; Paulo Henrique, João Victor, Medel, Léo e Lucas Piton; Zé Gabriel, Galdames e Payet; David e Vegetti. Técnico: Ramón Díaz.

ÚLTIMOS RESULTADOS DE FLUMINENSE E VASCO

08/02 - Fluminense 1 x 0 Sampaio Corrêa - Campeonato Carioca

1 x 0 Sampaio Corrêa - Campeonato Carioca 08/02 - Vasco 1 x 0 Audax - Campeonato Carioca