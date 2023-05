Fluminense x Vasco: onde assistir, horário e escalação das equipes

Fluminense e Vasco fazem neste sábado o segundo clássico carioca desta edição do Campeonato Brasileiro. A equipe de Fernando Diniz está enchendo os olhos de seus torcedores e admirados do futebol, enquanto o time cruz-maltino teve empolgação por boas atuações freada na rodada passada e quer recuperar prestígio.

No meio de semana, o Fluminense deu show na Copa Libertadores com uma goleada histórica sobre o River Plate. O Vasco, por sua vez, pôde descansar seus atletas e focar na preparação para o clássico. Até aqui no Brasileirão, o lado tricolor já somou seis pontos. Já os comandados de Mauricio Barbieri conquistaram quatro pontos.

FLUMINENSE x VASCO

DATA : 06/05/2023 (sábado).

: 06/05/2023 (sábado). HORÁRIO : 21h.

: 21h. LOCAL: Estádio do Maracanã, no Rio.

Fluminense e Vasco medem forças neste sábado no Maracanã. Foto: Arte/ Estadão

ONDE ASSISTIR

SporTV

Premiere

Continua após a publicidade

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS

FLUMINENSE - Fábio; Samuel Xavier, Nino, Felipe Melo e Marcelo; André, Alexsander, Lima (John Kennedy), Paulo Henrique Ganso e Arias; Germán Cano. Técnico : Fernando Diniz.

- Fábio; Samuel Xavier, Nino, Felipe Melo e Marcelo; André, Alexsander, Lima (John Kennedy), Paulo Henrique Ganso e Arias; Germán Cano. : Fernando Diniz. VASCO - Léo Jardim; Puma Rodríguez, Robson, Léo e Lucas Piton; Rodrigo, Andrey Santos e Jair; Gabriel Pec, Pedro Raul e Alex Teixeira. Técnico: Maurício Barbieri.

QUEM APITA?

Wilton Pereira Sampaio (GO)

ÚLTIMOS RESULTADOS