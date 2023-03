Fluminense x Volta Redonda: onde assistir, horário e escalação das equipes

O Fluminense recebe o Volta Redonda em busca de uma vaga na final do Carioca de 2023, contra o vencedor entre Flamengo e Vasco, que jogam no domingo. Na primeira partida da semifinal, a equipe comandada por Fernando Diniz foi derrotada por 2 a 1 no Estádio Raulino de Oliveira e o empate hoje garante ao Volta Redonda um lugar na decisão do Estadual .O jogo ocorre no Maracanã, às 16h, deste sábado.

Pedrinho e Lelê marcaram os gols do time de Rogério Correia no primeiro jogo da semifinal. O time tricolor carioca balançou as redes com Nino. Diniz poderá contar com a volta de Felipe Melo, que cumpriu suspensão.

HORÁRIO E LOCAL DE FLUMINENSE X VOLTA REDONDA

Data: 18/03/2023 (sábado).

Horário: 16h.

Local: Maracanã, Rio de Janeiro.

Torneio: Campeonato Carioca - semifinal (jogo de volta).

Fluminense x Volta Redonda Foto: Arte/Estadão

ONDE ASSISTIR

Band (TV aberta) e BandSports (TV Fechada).

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS

Fluminense: Fábio; Samuel Xavier, Nino, David Braz e Alexsander; André, Martinelli e Ganso; Arias, Keno e Cano. Técnico: Fernando Diniz.

Volta Redonda: Vinícius Dias; Wellington Silva, Alix Vinícius, Sandro e Ricardo Sena; Bruno Barra, Dudu e Luciano Naninho; Pedrinho, Lelê e Luizinho. Técnico: Rogério Correia.

ARBITRAGEM

Árbitro: Wagner do Nascimento Magalhães

Wagner do Nascimento Magalhães Assistente 1: Thiago Rosa de Oliveira Espósito

Thiago Rosa de Oliveira Espósito Assistente 2: Wallace Müller Barros Santos

Wallace Müller Barros Santos Árbitro de vídeo (VAR): Rodrigo Nunes de Sá

