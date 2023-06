Com grande atuação de Lelê e Fábio, o Fluminense venceu o Bahia por 2 a 1, neste sábado, no Maracanã, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. O atacante empilhou chances desperdiçadas no primeiro tempo, mas se redimiu na etapa final com o gol que pavimentou a virada do time carioca, enquanto o goleiro assegurou o resultado mesmo com um jogador a menos, após expulsão direta do zagueiro Nino por entrada forte em Vinicius Mingotti.