Focado no Corinthians, Renato Augusto põe chance de ir à Copa na conta de Tite

Destaque na vitória do Corinthians sobre o Cuiabá neste sábado, a atuação de Renato Augusto voltou a deixar em aberto uma possível convocação na lista final de Tite para a Copa do Catar, que será apresentada no dia 7 de novembro. Líder do time e atleta mais experiente do elenco, ele colocou a equipe paulista como prioridade e deixou o assunto seleção para o técnico definir.

“A seleção fica a critério do treinador. Tenho que fazer a minha parte, estar bem no Corinthians, realizar bons jogos e agora focar na próxima partida”, comentou Renato Augusto respondendo a uma pergunta na entrevista. Tite e sua comissão técnica não falaram em Renato Augusto para a Copa do Catar. O jogador esteve com a seleção na Rússia, quatro anos atrás.

Leia também Eder Jofre, o maior peso galo do boxe em todos os tempos, morre aos 86 anos

Renato Augusto teve boa atuação contra o Cuiabá e ajudou o Corinthians a sair vitorioso na Neo Química Arena (Alex Silva/Estadao)

O atleta tem motivos para estar concentrado e manter o time ligado nesta reta final de temporada. Além de chances remotas de título no Brasileirão, o Corinthians tem uma final pela frente: a decisão da Copa do Brasil diante do Flamengo, clube que o revelou. Os duelos estão marcados para os dias 12 e 19 deste mês. A primeira partida é em São Paulo.

O bom resultado conquistado diante da torcida deixou o jogador satisfeito em relação aos jogos que terá pela frente. “O mais importante é que o time evoluiu do último jogo para cá. Ficamos dez dias parados. Fizemos uma boa partida contra o Cuiabá, principalmente no primeiro tempo. Agora é pensar passo a passo para poder crescer na competição”, comentou o atleta.

O Corinthians ocupa a quarta colocação com 50 pontos. A distância para o líder Palmeiras, que completa a rodada nesta segunda-feira, diante do Botafogo, fora de casa, é de dez pontos e pode aumentar em caso de vitória dos palmeirenses sobre os cariocas.

Como o Brasileirão apresenta uma rodada no meio de semana, o time já volta a campo nesta terça. O desafio vai ser contra o lanterna Juventude no Estádio Alfredo Jaconi. Segundo Renato Augusto, a concentração deve ser total para o time se manter no caminho da recuperação no torneio. “Todos os jogos são difíceis, especialmente nesta reta final de competição. Toda a atenção vai ser necessária para conseguirmos um bom resultado.”