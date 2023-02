Força máxima: Técnico do Real Madrid garante Militão e Benzema no Mundial de Clubes

O zagueiro brasileiro Éder Militão e o atacante francês Karim Benzema estarão com o Real Madrid no Mundial de Clubes, no Marrocos. Quem garantiu foi o próprio técnico Carlo Ancelotti, em entrevista coletiva nesse sábado.

O treinador, porém, descartou ambos para o duelo contra o Mallorca, neste domingo, pela 20ª rodada do Campeonato Espanhol. “Militão e Benzema fazem exames. Acho que para amanhã (domingo) estão descartados. Viajam conosco para o Mundial, só não sei se estarão disponíveis”, afirmou Ancelotti.

Hazard é visto como um dos prováveis desfalques do Real Madrid, por conta de uma tendinite no joelho. Foto: Pierre-Philipe Marcou/AFP

Por outro lado é bem provável que o treinador não terá o meia belga Eden Hazard, que está com uma tendinite no joelho esquerdo.

Militão e Benzema se machucaram na quinta-feira passada no duelo contra o Valencia, pelo Espanhol. Ambos saíram durante o duelo reclamando de dores na coxa direita.

No domingo, o Real enfrentará o Mallorca às 10h (de Brasília), precisando ganhar para continuar na cola do líder Barcelona. O clube catalão soma 50 pontos, cinco a mais que a equipe madrilenha.

Na quarta-feira, o atual campeão da Liga dos Campeões terá pela frente na semifinal do Mundial de Clubes o Al-Ahly. O time egípcio passou pelo rival norte-americano Seattle Sounders por 1 a 0, neste sábado, para avançar à semifinal.

VINÍCIUS JUNIOR

Na mesma entrevista, Ancelotti fez questão de minimizar as polêmicas envolvendo o atacante brasileiro Vinícius Junior. Contra o Valencia, ele acabou sendo alvo de entrada violenta e ainda recentemente foi alvo da torcida do Atlético de Madrid e também de atos racistas. “Vinícius vai se preparar para o jogo como sempre. Acho que não é necessário que eu fale com ele. Ele está muito focado no que tem que fazer”, afirmou Ancelotti.