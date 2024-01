A Fórmula 1 terá mesmo uma nova casa na Espanha a partir da temporada 2026. A categoria máxima do automobilismo mundial confirmou nesta terça-feira, dia 23, a entrada de Madri no calendário em acordo válido até a temporada de 2035. As negociações com a capital espanhola já aconteciam há algum tempo, e, segundo o que informou o jornal El Mundo, o anúncio sofreu alguns atrasos devido a “questões técnicas”.

PUBLICIDADE Agora, mais de 40 anos depois de receber uma etapa da F-1 pela última vez, em Jarama, a capital espanhola se prepara para realizar a corrida nas ruas situadas ao redor do Centro de Convenções IFEMA (Instituição de Feiras de Madri) e de Valdebebas, um empreendimento urbano situado nas proximidades do Aeroporto de Barajas — e que hospeda também o centro de treinamento do Real Madrid. De acordo com a F-1, a pista — ainda sujeita à homologação da Federação Internacional de Automobilismo (FIA) — terá 5,47 km de extensão e contará com 20 curvas. O tempo estimado de volta rápida é de 1min32s. Com um orçamento que gira em torno de 100 milhões de euros (R$ 536,4 milhões na cotação atual), o circuito terá sua reta principal na rua do IFEMA e vai seguir a estrada M-11, paralelamente ao centro de treinamento do clube de futebol madrilenho.

Então, atravessará o terreno onde acontece anualmente o festival de música ‘Mad Cool’, até retornar aos pavilhões do IFEMA para completar o traçado. Usando o GP de Miami como exemplo, o IFEMA pretende inserir o estilo de vida da capital em diversas atividades extra pista, como música e gastronomia, para aprofundar a identidade da cidade junto aos fãs que estarão presentes.

A expectativa é que o local comporte mais de 110 mil torcedores por dia, todos distribuídos entre arquibancadas e espaços VIPs. Mas há planos de que essa capacidade seja aumentada para 140 mil pessoas durante a primeira parte do acordo. A organização acredita que a localização próxima ao aeroporto, além do transporte público ao redor, facilitaria o deslocamento de 90% dos fãs.

Madri entra no calendário da Fórmula a partir da temporada de 2026. Foto: Manu Fernandez/ AP

Chefe da Fórmula 1, Stefano Domenicali destacou a herança “cultural e esportiva” de Madri, enfatizando que “o anúncio abre um novo e empolgante capítulo para a Fórmula 1 na Espanha”. “Quero agradecer ao IFEMA Madri, à Comunidade Autônoma de Madri e à prefeita pelos esforços nessa fantástica proposta. Realmente simboliza a visão da Fórmula 1 de criar um espetáculo com esporte e entretenimento que entrega o máximo para fãs, mas incluindo inovação e sustentabilidade”, completou.

Presidente da FIA, Mohammed Ben Sulayem classificou a expectativa de ver os modernos carros da F-1 correndo em um novo circuito nas ruas de Madri como “atraente”.

“Conforme caminhamos para a introdução das regras da F-1 2026, que foram pensadas com o objetivo de carbono zero em mente, é ótimo ver que os organizadores locais pregaram foco na sustentabilidade em seus planos para o evento”, pontuou. “Como sempre, o circuito proposto está sujeito à homologação da FIA e às checagens de segurança, além da aprovação do Conselho Mundial do Esporte a Motor”, disse.

Alguns dos principais atrativos da pista madrilenha são as largas avenidas de Valdebebas, com diversas conexões a vias expressas, além da pequena distância em relação ao principal aeroporto da cidade, em Barajas. Por fim, o veículo garante que a F-1 “não considera viável” realizar duas corridas na Espanha em uma mesma temporada.

A organização do evento é composta e idealizada por entidades privadas, que veem grande potencial econômico. A estrutura pensada é a mesma que foi usada em Valência entre os anos de 2008 e 2012, quando a cidade sediava o GP da Europa da categoria.

A empreitada foi capitaneada por José Vicente de los Mozos, presidente do Comitê Executivo do IFEMA, em conjunto com a Presidente da Comunidade de Madri, Isabel Díaz Ayuso, e o prefeito da cidade, José Luis Martínez-Almeida. A expectativa é de que todo o investimento na corrida seja feito com capital privado, ou seja, sem uso de dinheiro público. A Fórmula 1 retorna às pistas de 21 a 23 de fevereiro, com os testes coletivos da pré-temporada no Bahrein, no circuito de Sakhir.