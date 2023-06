A esperada primeira vitória do Atlético-MG sob o comando de Felipão não aconteceu neste sábado à noite na Arena Castelão, em Fortaleza. Ao contrário, o time mineiro perdeu por 2 a 1 para o Fortaleza em jogo válido pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. O ex-técnico da seleção brasileira já tinha já tinha estreado na rodada passada no empate por 1 a 1 com o Fluminense, em Volta Redonda.