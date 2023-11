Fortaleza 0 x 2 Flamengo: assista aos gols e os melhores momentos do jogo válido pelo Brasileirão

Depois de duas derrotas seguidas, o Flamengo voltou a vencer no Campeonato Brasileiro. Na tarde deste domingo, visitou o Fortaleza e fez 2 a 0, com gols de Pedro, que lembrou muito a final da Copa do Mundo de 2002, e Luiz Araújo. A partida, válida pela 32ª rodada, foi realizada na Arena Castelão, em Fortaleza (CE).

Com a vitória, o Flamengo chegou a 53 pontos, ainda fora do G-4. Entretanto, o time carioca tem um jogo a menos, diante do Red Bull Bragantino, pela 30ª rodada, que será realizado em 23 de novembro. O Fortaleza conheceu sua quarta derrota seguida e continua com 42 pontos, vendo a disputa por uma vaga à Libertadores ficar longe.