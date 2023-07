Fortaleza 1 x 0 Athletico-PR: assista ao gol e aos melhores momentos da partida do Brasileirão

Com um gol de Yago Pikachu aos 38 minutos do segundo tempo, o Fortaleza venceu o Athletico-PR, por 1 a 0, neste domingo à noite, na Arena Castelão, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. Este foi o 37º gol dele com a camisa do tricolor, o seu oitavo na temporada. Oito minutos antes, o talismã tinha saída do banco de reservas. A vitória deixa o time cearense com 23 pontos, em sétimo lugar, enquanto o rival permanece com 20, na 11ª posição.