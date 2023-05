No duelo entre times que buscavam o reencontro com a vitória no Brasileirão, melhor para o Fortaleza, que venceu o Vasco por 2 a 0. Neste sábado, o time cearense criou as melhores chances durante toda a partida, mas só venceu com gols no fim, um de Thiago Galhardo e outro de Silvio Romero. A partida, válida pela oitava rodada, foi realizada na Arena Castelão, em Fortaleza (CE). Acompanhe os melhores momentos do jogo: