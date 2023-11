Palmeiras busca empate heroico com um a menos diante do Fortaleza e continua líder do Brasileirão

Mesmo com Gustavo Gómez expulso no início do segundo tempo, o Palmeiras mostrou valentia para buscar o empate por 2 a 2 com o Fortaleza, na noite deste domingo na Arena Castelão, e sustentar a liderança do Campeonato Brasileiro. O time alviverde esteve atrás no placar por duas vezes, fez um jogo ruim e se salvou graças à atitude de Abel Ferreira e às atuações individuais de Raphael Veiga e Zé Rafael, autores dos gols.

Com o resultado, o Palmeiras continua na ponta da tabela, mas agora está empatado com o Flamengo em número de pontos (63), levando vantagem somente no saldo de gols. O time alviverde ainda depende só de suas forças para ser bicampeão. O Fortaleza, por sua vez, chega a 45 pontos, mas deve ficar em alerta com o risco de rebaixamento.

Na próxima rodada, o Palmeiras recebe o já rebaixado América-MG no Allianz Parque, na quarta-feira, às 21h30. O Fortaleza vai enfrentar o Red Bull Bragantino, no Nabi Abi Chedid, na quinta, às 20h30.

Coragem de Abel Ferreira premia Palmeiras, que ainda depende só de si para ser bicampeão. Foto: Cesar Greco/ SE Palmeiras

A estratégia do Palmeiras para o início do jogo foi ficar com o controle da bola e espremer o Fortaleza no campo de defesa, optando majoritariamente por jogadas pela esquerda. A paciência alviverde contrastou com um ataque fulminante do lado tricolor, que passou perto de abrir o marcador após Caio Alexandre acertar o travessão em uma pancada de longa distância.

A defesa do Palmeiras cochilou em uma reposição veloz do time do Fortaleza a partir do goleiro João Ricardo, aos 20 minutos. A bola caiu do lado esquerdo com Guilherme, que achou Thiago Galhardo livre na área para bater firme, sem defesa para Weverton.

Thiago Galhardo inaugurou o marcador na Arena Castelão. Foto: Leonardo Moreira/FEC

Faltava ao Palmeiras agressividade para se livrar da marcação firme do Fortaleza e arriscar mais. As chances alviverdes se limitavam às bolas paradas. Sem presença ofensiva, o time sequer tentava chutar a gol, ficava rodando a bola no meio de campo, com passes imprecisos no terço final do gramado.

Na volta do intervalo, o panorama se repetiu. O Palmeiras ficou mais com a bola, mas sem efetividade, enquanto o Fortaleza criou as melhores chances em lances de velocidade. Sem conseguir evoluir, Abel abriu mão da linha de três zagueiros e colocou dois atacantes em campo: saíram Marcos Rocha e Richard Ríos, entraram Rony e Artur.

Pouco teve utilidade a mudança feita pelo técnico português. No minuto seguinte, aos 14, Gustavo Gómez foi expulso após cometer falta em Calebe em lance claro e manifesto de gol do Fortaleza. O paraguaio foi forçado a fazer a falta após falha do companheiro de zaga, Murilo, que teve atuação desastrosa. Atrás no marcador e perdendo a liderança, o Palmeiras não tinha alternativa senão atacar. Abel manteve os quatro atacantes e fez uma linha defensiva com Piquerez, Murilo e Mayke.

Foi na base da insistência que Raphael Veiga empatou a partida, em um chute colocado, de fora da área, aos 21. Apesar da coragem alviverde, Calebe não perdoou na chance que teve cara a cara com o goleiro Weverton. O principal nome tricolor no jogo chutou firme e devolveu a vantagem ao Fortaleza, aos 25.

O Palmeiras, porém, se mostrou resiliente. O Fortaleza afastou mal uma bola após cobrança de escanteio, ela sobrou para Murilo, que, pelo alto, escorou para Zé Rafael balançar a rede tricolor, aos 32. Com o empate no placar, Abel recompôs o sistema defensivo com as entradas do zagueiro Naves e do volante Fabinho nos lugares de Endrick e Veiga. Em resposta, Vojvoda colocou o Fortaleza no ataque com as entradas de Machuca e Marinho. O estratagema do português foi mais eficaz, e o empate persistiu até o apito final.

Endrick e Zé Rafael comemoram gol em Fortaleza. Foto: Cesar Greco/ SE Palmeiras

FORTALEZA 2 x 2 PALMEIRAS