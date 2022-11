Fortaleza vive o seu melhor momento na temporada e tenta adiar título do Palmeiras no Brasileirão

Publicidade

O Fortaleza vem alcançando seu ápice no momento derradeiro da temporada 2022. Diante do Palmeiras, nesta quarta-feira, às 21h30, no Allianz Parque, o time tricolor poderá estender a sua maior sequência invicta desde que se iniciaram os campeonatos nacionais e internacionais.

Na última rodada, contra o Coritiba, a equipe comandada por Juan Pablo Vojvoda atingiu a marca de oito confrontos sem perder, sendo três vitórias nos últimos quatro compromissos.

Leia também Inter defende série invicta contra o América-MG para atrasar comemorações do Palmeiras

Agora, a invencibilidade já vai durar 45 dias e foi construída passando por três adversários à frente na tabela: Flamengo e Athletico-PR, finalistas da última Libertadores, e Atlético-MG.

Lucas Sasha é um dos líderes do meio-campo do Fortaleza Foto: Bruno Oliveira / Fortaleza EC

“Os resultados são consequências de uma série de medidas e trabalhos que são bem feitos. O torcedor vê e julga o que acontece nas quatro linhas, o que é natural, mas, para o desempenho chegar ali, muita coisa acontece internamente no clube. Ficamos felizes que desempenho e resultado têm se alinhado”, avalia Marcelo Paz, presidente do Fortaleza.

No entanto, o próximo desafio promete ser o mais complicado: o líder Palmeiras, dentro de seus domínios, o Allianz Parque. O alviverde pode ser campeão brasileiro diante de seu torcedor e depende somente de si para levantar a taça já nesta quarta-feira.

Já o time tricolor, que busca uma vaga no G-8, precisa surpreender o time de Abel Ferreira e quebrar sua própria sequência de 18 partidas sem derrotas, iniciada contra o mesmo Fortaleza, em empate no primeiro turno.

Continua após a publicidade

“Vivemos um período muito difícil neste campeonato, pois conciliávamos outras competições no início. Porém, em nenhum momento deixamos de confiar no trabalho e agora temos colhido os frutos. Nas últimas 15 partidas, fomos superados em somente duas, e conquistamos nove vitórias, alcançando o grupo de elite do Campeonato Brasileiro. Vamos ver se conseguimos completar essa arrancada com uma vaga continental”, aguarda Marcelo Paz, presidente do clube.

O Fortaleza passou muitas rodadas na lanterna do Brasileirão e na zona de rebaixamento, mas a recuperação foi imediata assim que passou a se dedicar somente à competição nacional. Desde a eliminação para o Fluminense, na Copa do Brasil, o time de Vojvoda somou 66,6% dos pontos, aproveitamento que o projetaria para a vice-liderança, atrás somente do Palmeiras.

Nos últimos oito jogos invictos, o Fortaleza anotou 13 gols e sofreu apenas 6. O meia-atacante Thiago Galhardo é o grande destaque desta arrancada, com quatro gols marcados.