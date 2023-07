Fortaleza x Athletico-PR: onde assistir, horário e escalação das equipes

Movimentando a 14ª rodada do Campeonato Brasileiro, Fortaleza e Athletico-PR se enfrentam neste domingo, 9, no Ceará, às 18h30. No meio da tabela, as duas equipes entram em campo querendo se recuperar da derrota na última rodada na competição nacional. A partida terá transmissão do premiere.

Passando por um momento de instabilidade, o Fortaleza chega para partida precisando vencer. Derrotado na última rodada pelo Flamengo, o time do Ceará perdeu contato com os primeiros colocados e caiu para a 12º posição na classificação, com 20 pontos.

Já para o Athletico-PR chega para a partida pressionado pelos resultados e pelo momento na temporada. Com um empate e uma derrota nas duas últimas partidas, o time de Curitiba caiu na classificação e é o 10º colocado. Além disso, por ter o jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil, a equipe deve ir para campo com um time misto.

Fortaleza x Athletico-PR: transmissão. Foto: Arte/Estadão

LOCAL, DATA E HORÁRIO:

LOCAL: Fortaleza.

ESTÁDIO: Arena Castelão.

DATA: 09/07/2023.

HORÁRIO: 18h30 (horário de Brasília).

ONDE ASSISTIR:

Premiere (TV fechada).

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS:

FORTALEZA: João Ricardo (Fernando Miguel); Tinga, Benevenuto e Ceballos; Yago Pikachu, Zé Welison, Hércules, Tomás Pochettino e Lucas Crispim; Lucero e Thiago Galhardo. Técnico: Vojvoda.

Athletico-PR: Bento; Pedro Henrique, Thiago Heleno e Zé Ivaldo; Khellven, Erick, Fernandinho, Vítor Bueno e Christian; Thiago Andrade e Canobbio. Técnico: Wesley Carvalho (interino).

