Fortaleza x Atlético-MG: onde assistir, horário e escalação das equipes

Fortaleza e Atlético-MG se enfrentam neste sábado, 24, a partir das 18h30 (horário de Brasília), pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na briga direta pelas primeira colocações, o duelo pode colocar as equipes mais próximas da zona de classificação à Libertadores. A partida tem transmissão do Premiere.

Na 10ª colocação, o Fortaleza vem de vitória diante do Cruzeiro na última rodada, fora de casa. Além disso, está a apenas um ponto do Fluminense, o primeiro time no G-6. Já o Atlético, em quinto, pode terminar a rodada em terceiro, caso vença neste fim de semana e Flamengo e Grêmio tropecem.

Fortaleza e Atlético-MG se enfrentam neste sábado pelo Campeonato Brasileiro. Foto: Arte/Estadão

LOCAL, DATA E HORÁRIO

LOCAL: Fortaleza.

ESTÁDIO: Arena Castelão.

DATA: 24 de junho de 2023 (sábado).

HORÁRIO: 18h30 (horário de Brasília).

ONDE ASSISTIR

Prime Video (streaming)

O Estadão acompanha a partida em tempo real.

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS

FORTALEZA : João Ricardo; Tinga, Marcelo Benevenuto, Titi e Bruno Pacheco; Caio Alexandre, Wellison, Calebe e Pochettino; Thiago Galhardo e Lucero. Técnico: Vojvoda.

: João Ricardo; Tinga, Marcelo Benevenuto, Titi e Bruno Pacheco; Caio Alexandre, Wellison, Calebe e Pochettino; Thiago Galhardo e Lucero. Técnico: Vojvoda. ATLÉTICO-MG: Everson; Mariano, Bruno Fuchs, Jemerson e Arana; Battaglia, Zaracho, Hyoran e Pavón; Paulinho e Hulk. Técnico: Felipão.

ÚLTIMOS RESULTADOS