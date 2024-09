Fortaleza x Bahia no Brasileirão: onde assistir ao vivo, horário e escalação

Um dos maiores clássicos do futebol nordestino é destaque nesta 27ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. O Fortaleza recebe o Bahia no Castelão, na capital cearense, às 21h deste sábado e coloca frente a frente o técnico Rogério Ceni com seu ex clube. E o duelo marca o encontro de duas equipes que vivem temporadas históricas no futebol brasileiro.

Enquanto o Fortaleza briga de forma acirrada pelo título do campeonato, chegando a assumir a liderança em certo momento, o Bahia cria a expectativa de voltar a disputar uma Libertadores após 35 anos. A última vez foi em 1989, na temporada seguinte do bicampeonato brasileiro de 1988. O time de Ceni também projeta terminar no top 10 da Série A de pontos corridos pela primeira vez na história.

Veja onde assistir Fortaleza x Bahia pelo Brasileirão. Foto: Arte/Estadão.

No primeiro turno, melhor para o Bahia que venceu por 1 a 0 na Casa de Apostas Arena Fonte Nova com gol do meia Jean Lucas. Agora, a equipe de Vojvoda quer a revanche para bater o rival e seguir entre os primeiros da competição. Enquanto os cearenses dividem atenção entre Brasileirão e Copa Sul-Americana, o tricolor baiano concentra suas forças apenas na liga nacional. Para o jogo, o treinador argentino terá os principais nomes à disposição, mas pode promover algumas mudanças em relação ao jogo contra o Corinthians. Na defesa, Brítez entra no lugar de Titi. O meio segue o mesmo da última partida. No ataque, Marinho pode pintar no onze inicial, mas Pikachu tem vantagem seguir titular e formar trio com Breno Lopes e Lucero.

No Bahia, Ceni tem uma mudança certa para fazer. Kanu está suspenso na zaga e David Duarte briga com Victor Cuesta pela vaga. O argentino tem vantagem. Com a exceção da defesa, o técnico tem sua escalação preferida e a tendência é que mantenha a mesma dos últimos jogos, com o quarteto Caio Alexandre, Jean Lucas, Cauly e Éverton Ribeiro no meio e a dupla Thaciano e Everaldo no ataque.

FORTALEZA X BAHIA: TUDO SOBRE O JOGO DO BRASILEIRÃO

Data : 21/09 (quinta-feira).

: 21/09 (quinta-feira). Horário : 21h (de Brasília).

: 21h (de Brasília). Local: Estádio do Castelão, Fortaleza, Ceará.

ONDE ASSISTIR AO VIVO FORTALEZA X BAHIA

Sportv (TV fechada)

(TV fechada) Premiere (pay-per-view)

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO FORTALEZA

Fortaleza: João Ricardo; Tinga, Kuscevic, Brítez, Felipe Jonatan; Sasha, Hércules, Pochettino; Pikachu (Marinho), Breno Lopes e Lucero. Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO BAHIA

Bahia: Marcos Felipe; Santiago Arias, Gabriel Xavier, Victor Cuesta (David Duarte) e Luciano Juba; Caio Alexandre, Jean Lucas, Everton Ribeiro e Cauly; Thaciano e Everaldo. Técnico: Rogério Ceni.

