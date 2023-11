Fortaleza x Botafogo: onde assistir, horário e escalação das equipes

Em partida atrasada, o Botafogo encara o Fortaleza nesta quinta-feira, 23, na capital cearense, em busca de recuperar a liderança do Campeonato Brasileiro, que hoje está sob os domínios do Palmeiras. Líder desde a terceira rodada da competição, a equipe carioca cedeu o topo da tabela após empate diante do Red Bull Bragantino antes da Data Fifa. A partida acontece a partir das 19h (horário de Brasília) na Arena Castelão.

O Botafogo chega para a partida com um novo treinador. Tiago Nunes, que já negociava com o clube para assumir o comando a partir da próxima temporada, teve sua chegada antecipada diante da série de más resultados da equipe no Brasileirão. Após abrir 13 pontos de vantagem ao fim do primeiro turno, o clube teve uma série de sequências negativas nas últimas rodadas e não vence há seis jogos.

Fortaleza e Botafogo se enfrentam pelo Campeonato Brasileiro. Foto: Arte/Estadão

FORTALEZA X BOTAFOGO: TUDO SOBRE O JOGO PELO BRASILEIRÃO

DATA : 23/11 (quinta-feira).

: 23/11 (quinta-feira). HORÁRIO : 19h (horário de Brasília).

: 19h (horário de Brasília). LOCAL: Arena Castelão, em Fortaleza, Ceará.

ONDE ASSISTIR FORTALEZA X BOTAFOGO AO VIVO

Premiere.

ESCALAÇÕES DE FORTALEZA E BOTAFOGO

FORTALEZA : João Ricardo; Tinga, Brítez, Titi e Bruno Pacheco; Zé Welison, Caio Alexandre e Pochettino; Marinho, Guilherme e Lucero. Técnico : Juan Pablo Vojvoda.

: João Ricardo; Tinga, Brítez, Titi e Bruno Pacheco; Zé Welison, Caio Alexandre e Pochettino; Marinho, Guilherme e Lucero. : Juan Pablo Vojvoda. BOTAFOGO: Lucas Perri; Di Plácido, Adryelson, Cuesta e Marçal; Marlon Freitas e Tchê Tchê; Júnior Santos, Eduardo e Victor Sá; Tiquinho Soares. Técnico: Tiago Nunes.

ÚLTIMOS RESULTADOS DE FORTALEZA E BOTAFOGO